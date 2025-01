Polizeieinsatz am Westhafen

Ein Mann hat einen Rucksack, aus dem Bananenmatsch quoll, für verdächtig gehalten und damit für ein Großaufgebot der Polizei am Westhafen gesorgt. Der Passant vermutete in dem Rucksack eine Bombe und alarmierte deshalb den Notruf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.