In keinem Bundesland schien im Januar so selten die Sonne wie in Berlin. Gerademal 39 Sonnenstunden gab es in der Hauptstadt, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mit. Deutlich weniger als üblich und auch weniger als im Rest von Deutschland zum Jahresstart.

In Süddeutschland, in Bayern und Baden-Württemberg schien die Sonne mehr als doppelt so lange - 79 Stunden. Selbst der deutsche Mittelwert war mit 61 Stunden noch deutlich höher als in Berlin.