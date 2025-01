deschamp Berlin Sonntag, 26.01.2025 | 19:17 Uhr

Sorry, aber ich missverstehe den Beitrag vermutlich, denn so wie ich ihn verstehe, ergibt er keinen Sinn.

Der Beitrag geht um den Berliner Zoo und den Berliner Tiergarten (Knut, Pandabären und so).

Das ist kein StartUp mit Prämien für das Direktorium am Jahresende für 100.000 Besucher mehr oder fünf Tonnen Tierfutter weniger.

Denken und Nachdenken sind ganz offensichtlich zwei unterschiedliche Dinge...

<Polemik Ende>