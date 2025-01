Zoo verfüttert Weihnachtsbäume an Elefanten, Rentiere und Co.

Im Zoo Berlin wurden am Freitagvormittag traditionsgemäß Weihnachtsbäume an einige Tiere verfüttert. Für die Tiere seien die Nadelbäume ein Festschmaus, wie der Zoo am Freitag mitteilte. "Der ungewohnte Duft, die stachelige Textur und die ungewöhnliche Form regen zu Neugier und Kreativität an", hieß es.