BGH verhandelt über drohenden Zwangsabriss von Haus in Rangsdorf

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt am Freitag einen jahrelangen Rechtsstreit um ein Grundstück in Rangsdorf (Teltow-Fläming). Eine Familie hatte das Baugrundstück im Jahr 2010 bei einer Zwangsversteigerung erworben und darauf ihr Haus gebaut.