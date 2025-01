Polizei und Feuerwehr haben am Mittwochabend mehrere Brände im Klinikum Markendorf in Frankfurt (Oder) gelöscht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Klinikgebäude brannte es demnach an mehreren Stellen: Betroffen waren die Notaufnahme, die Rezeption und ein Obergeschoss. Dort brannten jeweils Toilettenbereiche.