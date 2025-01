Der Mann soll im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Nacht zum Sonntag kurz nach drei Uhr festgenommen worden sein, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach soll er zuvor einer Frau lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben.

Laut der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" [Bezahlinhalt] soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 24-jährigen Mann, bei dem Opfer um eine 57-jährige Frau handeln. Die Staatsanwaltschaft wollte das auf Nachfrage nicht bestätigen.

Die Festnahme erfolgte dem Polizeibericht zufolge in einem Haus in der Doktor-Herrmann-Straße in Beelitz-Heilstätten. Vor zwei Wochen hatte sich in derselben Straße ein Gewaltverbrechen ereignet. Am 14. Januar war nach einem Wohnungsbrand ein Mann tot aus einem Wohngebäude geborgen worden.

Seine Obduktion hatte "zureichende Hinweise für ein Fremdverschulden" ergeben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Potsdam vergangene Woche erklärte. Die Behörde ermittelte demnach bereits wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, zu diesem Zeitpunkt allerdings noch gegen Unbekannt.