Ein 45 Jahre alter Mann hat es in der vergangenen Woche geschafft, in den Sicherheitsbereich des Flughafens Berlin-Brandenburg zu gelangen.



Das bestätigte die Bundespolizei dem rbb am Montagnachmittag. Demnach kam der Mann durch den S-Bahn-Tunnel dorthin. Er wurde in einem der Hangar gefunden. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Sicherheit am Flughafen sowie für den Luftverkehr war nach Angaben der Bundespolizei zu keiner Zeit gefährdet.