96 Grabsteine sind in der Nacht zu Mittwoch auf dem Neuen Friedhof in der Potsdamer Heinrich-Mann-Allee mit Kot beschmiert worden. Die Pressestelle der Stadt Potsdam bestätigte dem rbb am Donnerstag entsprechende Meldungen in sozialen Medien.

Die Mitarbeiter des Friedhofs informierten demnach am Mittwochmorgen die Polizei und erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe.