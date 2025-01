Ein Betrunkener hat in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) mit einer Silvesterrakete einen Brand in seiner Wohnung ausgelöst - und dann der Feuerwehr die Tür nicht geöffnet.



Der 37-Jährige wollte die übrig gebliebene Rakete am Donnerstagabend auf seinem Balkon zünden, wobei Gegenstände Feuer fingen, wie die Polizeidirektion Nord am Freitag mitteilte. Das Feuer griff auch auf die Wohnung über. Der Mann löschte die Flammen zunächst selbst. Später öffnete er den alarmierten Feuerwehrleuten nicht. Die Einsatzkräfte brachen die Tür den Angaben zufolge auf, um abzusichern, dass sich niemand in der Brandwohnung befindet.

Der Mann kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab 2,69 Promille, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. In der Wohnung entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.