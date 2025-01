Interview - "Hier hat man es als Eichhörnchen ziemlich gut"

Di 21.01.25 | 06:17 Uhr

Audio: rbb|24 | 20.01.2025 | O-Ton aus dem Interview mit Sinah Drenske | Bild: dpa-Bildfunk/Maurizio Gambarini

Am Dienstag ist Ehrentag des "Hörnchens" - und dazu gehören auch die einheimischen Eichhörnchen, die in der Region quasi überall leben. Die Nager haben nur ein Ausschluss-Kriterium für ihre Ansiedlung, sagt Sinah Drenske, die es wissen muss.



rbb|24: Hallo Frau Drenske, wenn Sie ein Tier wären, wären Sie dann gern ein Eichhörnchen in Deutschland? Sinah Drenske: Ich glaube, ich wäre gerne ein Eichhörnchen. Und das auch am liebsten in Deutschland. Denn hier hat man es als Eichhörnchen ziemlich gut. Man kann sich auch ziemlich gut vor seinen Feinden verstecken.

Zur Person privat Sinah Drenske Sinah Drenske ist Doktorandin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung und der TU Berlin. In ihrer Doktorarbeit untersucht sie die Anpassung von Eichhörnchen an das Leben in der Stadt. Sie hat Ökologie und Umweltplanung an der TU Berlin studiert.

Welche Feinde hätten Sie denn? Marder, Katzen und verschiedene Greifvögel sind die Feinde der Eichhörnchen hierzulande. Hunde und Füchse eher nicht.

Eichhörnchen in den USA sind grau, hier sind sie rot. Ist das nur eine andere Farbe oder auch eine andere Art? In den USA kommen tatsächlich andere Eichhörnchen-Arten als hier vor. Eben das erwähnte Grauhörnchen. Aber auch dort gibt es rötliche Arten. Hier in Deutschland und überhaupt in Mitteleuropa kommt das Eurasische Eichhörnchen vor. Es hat ein riesiges Verbreitungsgebiet – von Westeuropa bis Ostasien. Aber auch sie sind nicht immer rotbraun. Auch sie können, je nach Region, dunkles, gräuliches oder richtig schwarzes Fell haben.

Wie viele Hörnchenarten gibt es insgesamt? Das kann man nur grob beziffern. Es gibt teilweise strittige Angaben zu Unterarten oder eigenen Arten. Die Familie der Hörnchen umfasst weltweit mehr als 250 Arten. Dazu zählen sowohl baumbewohnende Hörnchen wie das Eichhörnchen als auch Erd- und Flughörnchen. Unser Eichhörnchen hier gehört zur Gattung der Eichhörnchen, die 30 Arten umfasst.

Eichhörnchen trifft man gefühlt überall. Können Sie tatsächlich sowohl auf dem Land als auch in der Stadt gut leben? Es gibt sie nur da nicht, wo es wirklich gar keine Bäume gibt. Sie leben in Wäldern, Friedhöfen, Parks, in Innenhöfen oder auch in städtischen Alleen. Sie brauchen neben Futter vor allem Versteckmöglichkeiten.

Apropos Futter. Es gibt in den Städten offensiv bettelnde Eichhörnchen. Sollte man sie füttern? Und wenn ja: womit? Man kann Eichhörnchen durchaus füttern – und ihnen damit auch mal was Gutes tun. Es ist wichtig zu schauen, was und wie viel man ihnen gibt. Futter sollte man an geschützten Orten anbieten. Aber man sollte Eichhörnchen nicht aus der Hand füttern. Geeignetes Futter für Eichhörnchen sind Walnüsse oder Haselnüsse mit Schale. Bitte keine Erdnüsse oder Mandeln. Man kann ihnen aber auch Sonnenblumenkerne oder Früchte wie Waldbeeren anbieten. Eichhörnchen sind Allesfresser. Die neben Nüssen auch Pilze, Samen, Früchte sowie manchmal Vogeleier oder Jungvögel futtern.

Stimmt es, dass Eichhörnchen ganz schön aggressiv werden können? Ich habe noch nie gehört, dass Eichhörnchen einfach so aggressiv gegen Menschen wurden – wenn diese sie nicht verletzen wollten oder anders in die Ecke getrieben haben. Eichhörnchen gewöhnen sich, insbesondere, wenn sie gefüttert werden, sehr schnell an Menschen. Das müssen insbesondere die Tiere, die in der Stadt leben, ja auch, um überleben zu können. Denn Menschen sind ja in der Stadt überall – auch in Parks und Friedhöfen. Manchmal gehen Eichhörnchen auch in Wohnungen. Aber das kann gefährlich für die Eichhörnchen werden. Es ist aber auch für die Menschen nicht wirklich gut, denn Eichhörnchen sind immer noch Wildtiere. Und auch wenn ich noch nichts von aggressiven Eichhörnchen gehört habe: sie sind Nager, sie können stark zubeißen. Denn ihre Zähne müssen Nüsse knacken. Wenn sie also beißen, tut es weh.

Eichhörnchen vergraben Nüsse als Wintervorrat – und finden sie dann angeblich oftmals nicht wieder. Wenn das so ist: gefährdet das nicht ihr Überleben? Das ist wirklich so. Aber ihr Überleben ist dadurch nicht gefährdet. Denn sie legen so viele Vorräte an, dass sie durchaus überleben können. Und früher oder später finden sie ihre Nüsse – oder die von anderen Eichhörnchen – schon. Aus den vergrabenen Samen können später auch neue Pflanzen entstehen. Deshalb werden Eichhörnchen auch Ökosystem-Architekten genannt, weil sie so zur Gestaltung des Ökosystems beitragen.

Vor einigen Jahren erkrankten viele Eichhörnchen in unserer Region an einem Pockenvirus. Was hat es damit auf sich? Das Virus ist nur für Eichhörnchen gefährlich. Es ist auch nicht auf den Menschen übertragbar. Es ist noch da – macht aber nicht den Anschein, weit verbreitet zu sein.

Eichhörnchen ganz nah - von Parks bis zur Wildnis

Bild: rbb|24/Caroline Winkler Der Ehrentag des Hörnchens wird in den USA begangen, wo eine Vielzahl an Arten dieser Nagetiere vorkommen. Weltweit sind es insgesamt 250 - und sie sehen durchaus sehr unterschiedlich aus.

Bild: dpa/Raimund Linke Ursprünglich in Nordamerika beheimatet, hat das Grauhörnchen (Sciurus carolinensis) seinen Weg nach Großbritannien und in andere Teile Europas gefunden. Es ist anpassungsfähig, aber eine Konkurrenz für einheimische Arten.

Bild: dpa/Diptendu Dutta Das Streifenhörnchen (Tamias), in den USA auch Chipmunk genannt, ist in Nordamerika verbreitet und leicht an seinen Rückenstreifen zu erkennen. Es wird auch als Haustier gehalten, ist als Kuscheltier aber wenig geeignet.

Bild: dpa/blickwinkel Das Flughörnchen (Pteromyini) ist ein echter Weltrekordler: Mit seiner Flughaut gleitet es mühelos von Baum zu Baum durch die Nacht. Es lebt in den Wäldern Nordamerikas und Asiens.

Bild: dpa/Fotostand Diese kleinen, erdbewohnenden Nagetiere sind ebenfalls Hörnchen und in Eurasien zu Hause. Das Ziesel (Spermophilus) gehört zur Unterfamilie der Erdhörnchen, lebt in Kolonien und hält sich im Winter mit einem langen Winterschlaf warm.

Bild: dpa/christian zappel Das Schwarze Riesenhörnchen (Ratufa bicolor) ist eine der größten Hörnchenarten und kommt in Süd- und Südostasien vor, von Südchina über Indien bis Indonesien. Sein Fell ist zumeist schwarz mit sandfarbenen Akzenten. Meistens bewohnt es tropische Wälder.

Bild: dpa/Arndt Auch Murmeltiere (Marmota) gehören zur Familie der Hörnchen. Sie sind eine Gattung der echten Erdhörnchen (Marmotini) mit 15 Arten, die in Eurasien und Nordamerika vorkommen. Sie erreichen eine Körperlänge von bis zu 50 Zentimetern und werden regional, etwa in der Schweiz als "Munggen" und in Bayern als "Mankei" bezeichnet.

Bild: IMAGO Japanische Eichhörnchen sind sehr scheu und an Laub- und Mischwälder angepasst. Sie leben auf den Inseln Honshū, Shikoku und Awaji-shim.

Bild: dpa/alimdi In deutschen Wäldern und Parks ist das Eurasische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) der Star. In Berlin und Brandenburg kommt es fast flächendeckend vor.

Bild: dpa Eichhörnchen bauen Nester, sogenannte Kobel, hoch oben in Bäumen aus Zweigen, Rinde und Reisig, die sie mit weichem Material wie Moos, Gras und Federn auspolstern. Sie nutzen die Kobel zum Schutz, Schlafen und zur Jungenaufzucht und können gleichzeitig bis zu acht Nester in ihrem Revier bewohnen.

Bild: imago stock&people Mit großen Augen und ausdrucksvollen Gesten betteln Eichhörnchen in Parks oft erfolgreich um Leckereien. Experten raten, die Tiere nicht aus der Hand zu füttern - und ihnen auch nicht alles zu geben. Sehr geeignet sind Walnüsse, Haselnüsse oder Sonnenblumenkerne - Erdnüsse oder Mandeln sollte man vermeiden.

Bild: dpa/Gudrun Wibbelt Das Eichhörnchenpockenvirus bedroht das Eurasische Eichhörnchen, das nicht immun ist und oft daran stirbt. Seit den 2000er Jahren hat die Krankheit dramatische Bestandsrückgänge der einheimischen Hörnchenart verursacht. Schwere Entzündungen an Händen, Füßen und Ohren gehören zu den Symptomen der Krankheit.

Bild: dpa/alimdi Eichhörnchen legen Wintervorräte an, indem sie Nüsse, Samen und Früchte an unterschiedlichen Orten verstecken. Hasel- und Walnüsse sind dabei besonders beliebt, da sie diese dank ihres ausgeprägten Geruchssinns sogar unter einer Schneedecke aufspüren können. Nicht immer jedoch finden sie ihre angelegten Vorräte wieder.

Bild: rbb24/Winkler Bei großer Hitze legen sich Eichhörnchen flach auf den Boden oder einen Ast, alle Viere ausgestreckt, um überschüssige Wärme abzugeben. Dieses sogenannte "Splooting" hilft nicht nur bei hohen Temperaturen, sondern dient auch als Tarnstrategie gegen Raubtiere.

Bild: dpa/Friedhelm Adam In der kalten Jahreszeit hält das Eichhörnchen Winterruhe und ist dann nur ab und zu unterwegs, um sich an seinen Vorräten satt zu fressen. Der Klimawandel verändert allerdings diesen Rhythmus: Die Eichhörnchen ruhen deutlich weniger und sind aktiver. Zum Artikel | Alle Bildergalerien Play Pause Fullscreen





























Sind Eichhörnchen eine gefährdete Art? Sie gelten momentan weltweit als nicht gefährdet. Es ist aber nicht bekannt, ob ihre Anzahl sich verändert. In meiner Doktorarbeit untersuche ich, wie sich Eichhörnchen an das Leben in Städten anpassen und schaue mir verschiedene Bereiche im Leben von Eichhörnchen an. In den Städten sind sie durch die Veränderung der Landnutzung, durch die Flächenversiegelung und durch die ständige Anwesenheit von Menschen bedroht. In Städten gibt es inzwischen auch deutlich mehr Hunde und Katzen – aber auch Greifvögel und Krähen. Auch der Straßenverkehr und Müll sind Gefahren.

Hat der Klimawandel auch Auswirkungen auf die Eichhörnchen? Ja, auch der macht ihnen zu schaffen. Wenn es im Sommer sehr heiß ist, ist die Eichhörnchen-Aktivität viel niedriger. Und auch die Eichhörnchen brauchen Wasser. Eventuell hat der Klimawandel auch Auswirkungen auf die Winterruhe der Tiere. Aber das ist auch noch nicht ausreichend untersucht. Doch erste Beobachtungen zeigen, dass manche Eichhörnchen nicht mehr wirklich Winterruhe halten. Während dieser sollten sie nur aktiv sein, um Futter zu suchen. Doch wenn es nicht so kalt ist im Winter scheinen sie sich teils ganz normal zu verhalten. Wir wissen noch nicht, ob das Auswirklungen auf ihre Kondition oder ihr Paarungsverhalten hat. Wenn sich die Eichhörnchen schon früh im Jahr paaren und Junge bekommen und es dann noch einmal kalt wird, kann das gefährlich für den Nachwuchs sein. Wir als Leibnitz-Institut haben zusammen mit dem Nabu (Naturschutzbund) ein bürgerwissenschaftliches Projekt [nabu.de] ins Leben gerufen, um da mehr herauszufinden. Da können uns Menschen ihre Eichhörnchensichtungen deutschlandweit melden. Wir wollen da unter anderem schauen, wie sich die Eichhörnchen an Klimawandel und Verstädterung anpassen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24