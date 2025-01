Nach der Tötung einer 27-Jährigen in Berlin-Marzahn hat die Polizei den ehemaligen Lebensgefährten der Frau festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 29-Jährige am Dienstag im Stadtteil Wedding gefasst. Er stehe unter dringendem Verdacht, die Frau am vergangenen Wochenende getötet zu haben. Laut den Behörden hat er sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ein Ermittlungsrichter soll am Mittwoch entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.