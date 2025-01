Als letzte große Baumaßnahme soll der wiederaufgebaute Turm der Potsdamer Garnisonkirche bis 2027 eine Turmhaube bekommen. Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam teilte am Dienstag mit, dass der Auftrag für den Bau der Turmhaube an die Firma BDP Baudenkmalpflege Potsdam vergeben worden sei.

Offizieller Festakt für ein nach wie vor umstrittenes Bauwerk: Am Donnerstagvormittag wurde in Potsdam der wieder aufgebaute Turm der Garnisonkirche eröffnet. Ab Freitag soll er für die Öffentlichkeit zugänglich sein - allerdings nicht umsonst.

Der Bau der Turmhaube aus Holz, Stahl und Kupfer dauert laut Stiftung etwa 20 Monate. Die verschiedenen Teile werden in Werkstätten vorgefertigt. Die Baustelle werde für die Öffentlichkeit zugänglich sein, um den Besuchern des Turmes das Handwerk nahezubringen, so die ausführende Firma Baudenkmalpflege Potsdam.

Die verschiedenen Bauteile würden am Boden neben dem Turm vormontiert und im Frühjahr dann mit einem Kran auf den Turm gehoben, hieß es. Die Haube werde über der Aussichtsplattform, die sich in 57 Metern Höhe befindet, montiert und habe selbst eine Höhe von fast 32 Metern. Sie soll im Inneren aus Stahlsäulen und einem hölzernen Dachstuhl bestehen und außen durch Kupfer verkleidet werden. Auf der Spitze der Haube werde die Wetterfahne drehbar aufgesetzt und die Windrichtung anzeigen. Sie steht bereits in einer großen Vitrine neben dem Turm. Der Verwaltungsvorstand der Stiftung, Peter Leinemann, erklärte, mit der Haube werde sich der wieder aufgebaute Turm harmonisch ins Stadtbild einfügen.

Der wiedererrichtete Turm der Garnisonkirche in Potsdam wurde im vergangenen Sommer eröffnet. Die Kirche will einen Ort für Demokratiebildung etablieren und sich in einer Ausstellung mit der dunklen Vergangenheit auseinandersetzen. In 57 Metern Höhe bietet eine Plattform eine Rundum-Aussicht.

Am 21. März 1933 wurde in dem Gotteshaus in Potsdam der erste Reichstag nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten eröffnet. An diesem "Tag von Potsdam" reichte der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler vor der Garnisonkirche die Hand. Das Projekt des Wiederaufbaus sorgte unter anderem deshalb für viel Kritik.