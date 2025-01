Die Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde in Brandenburg an der Havel will ein digitales Spiel-Projekt über Familienerinnerungen an die NS-Geschichte entwickeln. Das Spiel "Meine Oma (88)" solle Ende 2026 veröffentlicht werden, teilte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Freitag mit. Es richte sich an Jugendliche und Erwachsene mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und werde auf den gängigen Gaming-Plattformen erhältlich sein.