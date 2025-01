Ein Mann ist am Berliner S-Bahnhof Warschauer Straße (Friedrichshain-Kreuzberg) von einer S-Bahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ein Überwachungsvideo zeige den Mann dabei, wie er in der Nacht zum Mittwoch beim Überqueren der Schienen in den Zug gerät und mitgeschleift wird, teilte die Polizei mit.