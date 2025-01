Brand in Frankfurt (Oder) mit drei Toten – Polizei sieht keinen Vorsatz

Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Frankfurt (Oder) waren am Dienstag drei Menschen gestorben. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte das Gebäude. Die Polizei hat aktuell aber keine Hinweise auf Brandstiftung.