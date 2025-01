Ein 34-jähriger Mann ist am Sonntag in Berlin-Mitte bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann in der Heinrich-Heine-Straße unterwegs, um Pfandflaschen zu sammeln.

Dabei sei er unvermittelt aus einer Gruppe von vier ihm unbekannten Personen attackiert worden. Laut Polizei ist er von einem Mann zunächst mit der Faust zu Boden geschlagen worden. Ein anderer Mann soll dann mehrfach mit einem Messer auf den 34-Jährigen eingestochen haben.