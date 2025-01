Silvester in Berlin

Im Zusammenhang mit mehreren folgenschweren Explosionen von Feuerwerk am Silvesterabend sind bei den Ermittlern inzwischen Hinweise auf mögliche Verantwortliche eingegangen. Wie die Polizei dem rbb am Montag mitteilte, gab es auf einem Hinweisportal im Internet bislang 18 Hinweise nach der Explosion einer Kugelbombe in Schöneberg.