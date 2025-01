Radfahrer stürzt und stirbt am Unfallort

Ein Radfahrer ist in Berlin-Pankow nach einem Verkehrsunfall gestorben. Der 56-Jährige sei am Dienstag auf der Prenzlauer Promenade unterwegs gewesen und hinter der Kreuzung

Granitzstraße/Rothenbachstraße gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich der Mann am

Kopf verletzt.