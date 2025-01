Tote Frau nach Wohnungsbrand in Rheinsberg entdeckt

In einer brennenden Wohnung haben Rettungskräfte am Sonntag in Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) eine tote Frau entdeckt. Es soll sich um die dort allein wohnende 71-Jährige handeln.



Der Pflegedienst der Frau hatte in den Mittagsstunden die Feuerwehr gerufen, nachdem er beim Betreten ihrer Wohnung einen Brandgeruch wahrgenommen hatte. Daraufhin wurde das gesamte Mehrfamilienhaus evakuiert.



Ob die Frau durch das Feuer oder eine andere Ursache starb, sei noch unklar, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Brandursache sei noch nicht abschließend ermittelt, ein Fremdverschulden werde jedoch nicht angenommen.



Alle anderen Bewohner blieben unverletzt und konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.