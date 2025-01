Einsatzkräfte bei Löscharbeiten in der Rigaer Straße mit Pyrotechnik angegriffen

Do 16.01.25 | 15:33 Uhr

Nach einem Notruf zu einem Brand in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bedroht und mit Pyrotechnik attackiert worden.

Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, war in den Nachtstunden die Feuerwehr alarmiert worden, weil in der Rigaer Straße mehrere Tannenbäume von Unbekannten aufgeschichtet und entzündet worden waren.