Baldiger Baubeginn in Berlin-Mitte

Do 09.01.25 | 17:23 Uhr

Am Stadtbad Tiergarten in Berlin soll im ersten Halbjahr 2025 mit den Bauarbeiten für ein Außenbecken begonnen werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Donnerstag dem rbb. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.