Ein betrunkener Fahrer eines Transporters hat eine 29-jährige Radfahrerin in Berlin so heftig frontal angefahren, dass die junge Frau mit dem Rad meterweit in einen Wald geschleudert und schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann flüchtete dann am Donnerstagnachmittag in Tegel mit seinem Transporter, konnte den Angaben zufolge kurz darauf von Zeugen gestoppt und der Polizei übergeben werden.