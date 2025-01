Berliner ohne Namenskenntnisse Sonntag, 19.01.2025 | 14:14 Uhr

Bei solchen Nachrichten zu Sperrungen etc wünsche ich mir immer eine Karte. Ich kann mich in Berlin sehr gut orientieren aber weiß die Namen zu den Orten eigentlich nie, selbst die Straßennamen in meiner Umgebung. Googlet man Tegeltunnel erhält man auch keine klare Antwort.