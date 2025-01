Luke Berlin Donnerstag, 09.01.2025 | 08:03 Uhr

Kinder sind sehr loyal zu ihren Eltern, weil völlig abhängig. Gewalt egal durch wen, entsteht v.a. bei Machtungleichheiten. Wie soll in 2 Ortsterminen so viel Vertrauen bestehen, dass die Kinder frei und offen jemand Fremden (!) etwas so Intimes und Wichtiges berichten??? Die Wahrscheinlichkeit geht m.E. gegen Null. Die Bezugspersonen aus Kita und Schule sollten viel häufiger miteinbezogen werden, was in den seltensten Fällen geschieht.