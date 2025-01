Es wird glatt in Berlin und Brandenburg

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird es in Berlin und Brandenburg glatt auf den Straßen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, müssen Autofahrer und Fußgänger am Samstagvormittag bei leichtem Frost bis minus zwei Grad Celsius gebietsweise mit überfrierender Nässe oder auch etwas Neuschnee rechnen.

Schon nach dem ersten Einsetzen des Neuschnees am Donnerstag hatte es zahlreiche Unfälle in der Region gegeben.