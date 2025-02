Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. In Berlin ist dieser Tag erneut zum Feiertag erklärt worden. In Brandenburg ist der Tag ein Gedenktag, arbeitsfrei gibt es jedoch nicht.



Die Hauptstadt setzt mit dem 8. Mai als Feiertag eine Tradition fort, die sie bereits 2020 zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus begonnen hatte. Doch warum wird dieser Tag in Brandenburg anders bewertet?

Ein Blick in die Gesetzgebung zeigt: Die Festlegung von Feiertagen ist Ländersache. Laut Brandenburgischem Innenministerium entscheidet der Landtag über zusätzliche Feiertage.



Der 8. Mai ist in Brandenburg seit 2015 bereits ein offizieller Gedenktag, aber kein gesetzlicher Feiertag. Schon im Jahr 2020 wurde ein Antrag der Linken abgelehnt, das zu ändern. Als Argument wurde damals angeführt, dass ein Feiertag möglicherweise nicht das gewünschte Erinnern fördere, sondern vielmehr als freier Tag für Freizeitaktivitäten genutzt würde. Stattdessen gibt es in Brandenburg jährlich offizielle Gedenkveranstaltungen zum 8. Mai.