Aale werden in Brandenburger Gewässern ausgesetzt

In Brandenburg werden am Dienstag wieder Glas-Aale aus Frankreich ausgesetzt, um die Bestände zu fördern.

In Neiße, Oder und Ucker sollen ab dem Morgen rund 170.000 der bedrohten Tiere in die Gewässer des Odereinzugsgebiets gelassen werden, unter anderem in Forst und Guben. Laut dem Brandenburger Landesanglerverband, der die Aktion organisiert, sind viele Gewässer mit Wehren und Staustufen verbaut, die keine Wanderungen der Aale mehr möglich machen.