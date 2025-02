Berlin und Brandenburg - Bahn-Baustellen: Reisende müssen dieses Jahr mit vielen Einschränkungen rechnen

Mi 26.02.25 | 16:31 Uhr

Bild: dpa/Hoppe

Die Bahn soll pünktlicher werden. Dafür sind umfangreiche Baumaßnahmen und Sanierungen in der Region vorgesehen. Reisende müssen oft Geduld mitbringen, ehe es besser werden soll.

Auf die Fahrgäste der Deutschen Bahn in Berlin und Brandenburg kommen in diesem Jahr erhebliche Einschränkungen zu. Der Konzern treibt mehrere Bauvorhaben an Bahnhöfen, Fern-, Regional und S-Bahnstrecken voran, die die Bahn in beiden Bundesländern pünktlicher und zuverlässiger machen sollen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Bahnsprecher: "Alle Hauptstrecken um Berlin betroffen"

"Im Grunde haben wir alle Hauptstrecken am Wickel, die von Berlin aus wegführen", sagte der Konzernbevollmächtigte für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Alexander Kaczmarek. Insgesamt werden ihm zufolge geschätzte 750 bis 800 Millionen Euro verbaut.

Bereits seit längerem bekannt sind die laufende Großbaustelle am Berliner Hauptbahnhof sowie die mehrmonatigen Arbeiten auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Am Hauptbahnhof sind bis Mitte April halbseitig die Gleise im Tiefgeschoss gesperrt, an zwei verlängerten Wochenenden sind sogar alle acht Gleise dicht. Und die wichtige Fernverkehrsstrecke zwischen Hamburg und Berlin wird von August an neun Monate lang komplett gesperrt und rundum saniert. "Um den Zustand der Infrastruktur auf der vielbefahrenen Strecke Hamburg - Berlin zu verbessern und wiederkehrende Baustellen künftig zu vermeiden, haben wir uns für eine Generalsanierung entschieden", sagte Wolfgang Weinhold, Programmleiter Generalsanierung der "DB InfraGO". "Es ist uns bewusst, dass die Arbeiten insbesondere für Pendlerinnen und Pendler im ländlichen Raum sowie im Umfeld der Metropolregionen Einschränkungen mit sich bringen."

Wichtiger Baustein "Dresdner Bahn" soll ab Ende 2025 ans Netz

Die größte Inbetriebnahme in diesem Jahr sei die Dresdner Bahn zwischen Berlin Südkreuz und Blankenfelde, sagte Kaczmarek. Die 16 Kilometer, die vom Südkreuz geradewegs in den Süden gehen, würden das Netz in der Stadt "auf links drehen". "Das ist der wichtigste Baustein, der uns noch gefehlt hat für den Knoten Berlin", sagte Kaczmarek. Derzeit müssten alle Züge in Richtung Süden über die Anhalter Bahn. Von Ende des Jahres könnten sie den direkten Weg der Dresdner Bahn nach Blankenfelde nehmen. Dadurch würden nicht nur zehn Minuten auf dem Weg nach Dresden gespart, sondern die Züge müssten sich nicht mehr mit "lauter ICEs aus Erfurt, Frankfurt, Nürnberg, München, Stuttgart" drängeln. Vom 25. Juli bis 4. August ist nach Bahn-Angaben ein Bus-Ersatzverkehr zwischen Priesterweg und Blankenfelde, vom 25. August bis zum 22. September zwischen Mahlow und Blankenfelde geplant.

"Anhalter Bahn" soll Strecke Berlin - München entlasten

Auf der wichtigen Verbindung zwischen Berlin und Halle/Saale - der sogenannten Anhalter Bahn - wird weitergebaut. Diese Strecke sei der Bahn wichtig, weil das Fahrgastaufkommen zwischen Berlin und München explodiere. Man wolle im 30-Minuten-Takt nach München fahren und mehr Sprinter-Züge einsetzen, sagte Kaczmarek. "Aber bevor das alles so funktionieren kann, muss die Strecke eben auch erneuert werden", sagte Kaczmarek. In diesem Jahr werden zwischen Südkreuz und Niedergörsdorf vom 24. September bis zum 13. Dezember Gleise und Weichen erneuert. Es werde zu Vollsperrungen kommen, Fernzüge würden umgeleitet, sagte Kaczmarek.

Fertigstellung "Lehrter Stammbahn" 2034 geplant

Beginnen wird der lange geplante Ausbau der Lehrter Stammbahn von Vorsfelde bei Wolfsburg über Stendal bis nach Wustermark. Von Juni 2025 bis Dezember 2026 sollen im ersten Schritt zwischen Großwudicke in Brandenburg und Stendal in Sachsen-Anhalt neue Ausweich- und Überholmöglichkeiten geschaffen werden. 2034 soll das gesamte Projekt in Betrieb genommen werden. Ziel sind kürzere Fahrzeiten im Personen- und Güterverkehr.

Alles neu am Alex - aber erst in einigen Jahren

Am Berliner Bahnhof Alexanderplatz stehen der Bahn zufolge umfangeriche Sanierungsarbeiten an. Ende dieses Jahres müssten dazu die Geschäfte raus, dann werde entkernt und saniert. Voraussichtlich werde man Ende 2029 fertig sein, allerdings sei der Bauauftrag noch nicht vergeben, hieß es. Wie ein Bahnsprecher rbb|24 sagte, werden die Geschäftsflächen im Erdgeschoss von den Bauarbeiten betroffen sein. Genauere Informationen können demnach zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Im Sommer sollen weitere Details zu den Baumaßnahmen folgen. Ob auch der Bahnverkehr selbst von den Bauarbeiten am Bahnhofsgebäude betroffen sein könnte, könne derzeit ebenfalls nicht beantwortet werden.

