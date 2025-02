Kundgebung am Nachmittag gegen "Hass und Hetze" in Berlin-Mitte

In Berlin beginnt am Sonntag eine Aktionswoche für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte und gegen Hass und Hetze. Dazu aufgerufen hat das Bündnis "Hand in Hand", das aus insgesamt 66 Organisationen besteht.



Um 14 Uhr soll es eine Kundgebung auf dem Bebelplatz in Mitte geben. 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind angemeldet. Erwartet werden dazu unter anderen die Musiker Herbert Grönemeyer, Bela B., Soho Bani und Mina Richman.



Bereits am Samstag gingen zehntausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straßen, um für Vielfalt und Toleranz sowie gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.