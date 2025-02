Nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Berlin-Friedrichshain geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus. Demnach nahmen die Beamten noch vor Ort einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest, teilte die Behörde am Samstag mit. Er soll am Freitagabend gegen 23:45 Uhr den Brand in einem Gebäude am Markgrafendamm gelegt haben, in dem unter anderem wohnungslose und geflüchtete Menschen leben.

Die Feuerwehr löschte den Brand in einem Zimmer im 1. Obergeschoss, welches in voller Ausdehnung brannte. Neun Personen und drei Hunde wurden über Drehleitern gerettet. Ein Mann erlitt eine Brandverletzung an der Hand, die ambulant behandelt wurde. 60 Feuerwehrkräfte waren vor Ort.

Nach dem Brand ist die Unterkunft nicht mehr bewohnbar. Die rund 60 Bewohner wurden in andere Notunterkünfte gebracht.