Mit einem als Feuerzeug getarnten Reizgas-Spray hat eine Passagierin an der BER-Sicherheitskontrolle 14 Menschen verletzt. Das Reizgas sei den Sicherheitskräften am Samstagabend aufgefallen und habe sich bei der Beschlagnahmung ausgebreitet, teilte ein Pressesprecher des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) mit.



Wie ein Sprecher der Bundespolizei dem rbb am Sonntag sagte, hatte eine US-Amerikanerin das Reizgas in ihrem Handgepäck. Das Sicherheitspersonal habe versehentlich einen Austritt des Gases verursacht.