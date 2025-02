Winterwetter - Hunderte Autopannen in Berlin und Brandenburg durch strengen Frost

Di 18.02.25 | 14:03 Uhr

Bild: dpa/Thomas Bartilla

Der strenge Frost hat bei vielen Autos in Berlin und Brandenburg zu Pannen geführt.



Die Mitarbeiter des Automobilclubs ADAC waren seit Montagmorgen nach eigenen Angaben über 600 Mal im Einsatz. Bei etwa der Hälfte der Einsätze leistete der ADAC Starthilfe wegen leerer Batterien, oft ging es aber auch um vereiste Schlösser, so ein Sprecher. Am Freitag war es zu einem Wintereinbruch in Berlin und Brandenburg gekommen. Es war nicht nur kalt, sondern es fiel auch reichlich Schnee - bis zu 18 Zentimeter in der Spitze. In Berlin und Brandenburg kam es seitdem zu hunderten wetterbedingten Unfällen auf den Straßen. Auch Fußgänger und Radfahrer sind betroffen, denn noch liegt der Schnee - und kann spiegelglatt werden durch überfrierende Nässe. Seit Donnerstag wurden in der Rettungsstelle des Unfallkrankenhauses Berlin täglich bis zu 30 Patienten versorgt, die durch Glätteunfälle verletzt wurden, wie Sprecherin Angela Kijewski gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "Von Kopfplatzwunden über Hand-, Knie-, Knöchel-, Arm-, Rippenfrakturen und alle Arten von Prellungen bis hin zu schweren Schädel-Hirn-Traumata ist alles dabei. Wir empfehlen unbedingt sicheres Schuhwerk und den sogenannten Pinguingang mit kleinen Schritten", erläuterte die Sprecherin.



Wegen des Wintereinbruchs konnten auch streikberechtigte Mitarbeiter des Winterdienstes der Berliner Stadtreinigung (BSR) nicht am Streik des öffentlichen Dienstes teilnehmen. Die Gewerkschaft Verdi hatte vergangenen Donnerstag entschieden dass der Winterdienst "in voller Stärke" stattfinden solle. Schon in der Nacht zu Donnerstag wurde dann damit angefangen, wichtige Straßen zu räumen. Auch Brücken und Radwege wurden vom Schnee befreit.

dpa/Patrick Pleul 2 min Berlin und Brandenburg - Winterwetter führt zu Unfällen, Flugverspätungen und Schulausfall Mehrere Zentimeter Neuschnee haben in der Nacht auf Freitag zu glatten Straßen geführt. In Berlin und Brandenburg gab es zahlreiche Unfälle. Auch der Flugverkehr war beeinträchtigt. Und zwei Berliner Schulen schickten die kinder wieder nach Hause.

Winterreifen nur noch mit Alpine-Symbol zugelassen - Bußgeld und Punkte drohen

Obwohl es in Deutschland keine generelle Winterreifenpflicht gibt, sind ab 1. Oktober bei winterlichen Wetterverhältnissen nur noch Winterreifen auf deutschen Straßen zugelassen, die das Alpine-Symbol tragen [bmdv.bund.de]. Reifen, die ausschließlich das Symbol "M+S" (Matsch und Schnee) tragen, durften noch bis 30. September genutzt werden, wenn sie vor 2018 hergestellt wurden.



Es handelt sich bei der Regelung um eine situative Winterreifenpflicht nach §2 (3a) StVO - bei Glatteis, Schneematsch, Schnee-, Eis- und Reifglätte darf nur mit Winterreifen gefahren werden. Wer ab 1. Oktober mit Reifen ohne das vorgeschriebene Alpine-Symbol fährt dem droht bei einer Kontrolle ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro, werden andere behindert sogar 80 Euro. Zusätzlich gibt es einen Punkt in Flensburg.



Auch die Leistungen der Kaskoversicherung können wegen grober Fahrlässigkeit gekürzt werden, sollte man bei winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen einen Unfall verursachen. Ausgenommen von der Winterreifenpflicht sind: einspurige Kraftfahrzeuge wie Motorräder, Nutzfahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft und motorisierte Krankenfahrstühle.



dpa-Bildfunk/Annette Riedl Nach Kälte-Einbruch - Zweistellige Plusgrade in Berlin und Brandenburg erwartet Mal Schneeballschlacht, dann Nieselregen oder erster Cappuccino draußen mit Sonnenbrille - und irgendwo dazwischen blühen schon Krokus und Hasel: Januar und Februar sind ein Auf und Ab in Sachen Temperaturen und gefühlten Jahreszeiten.



Auch Radfahrer kämpfen mit vereisten Wegen und Schlössern

Auf den Radwegen ist momentan weniger Verkehr zu beobachten. Diejenigen, die dennoch nicht auf ihr Rad verzichten wollen, haben mitunter nicht nur mit vereisten Wegen zu rechnen, sondern auch mit zugefrorenen Fahrradschlössern oder Gangschaltungen, die wegen der Kälte nicht funktionieren. Laut Stefan Neitzel von der Kreuzberger Fahrradstation gehören diese zu den häufigsten Problemen im Winter.



"Bei der Schaltung ist es einfach: Man stellt das Fahrrad einfach ein bisschen ins Warme und wenn man Glück hat, funktioniert sie danach wieder wie vorher", so Neitzel. Beim Öffnen eines eingefrorenen Schlosses helfe oft schon ein Schloss-Spray.



IMAGO / Funke Foto Services Reifen, Pflege, Wege - Worauf es beim (Renn-)Radfahren im Winter zu achten gilt Regen, Laub und Schneematsch stellen (Renn-)Radfahrer in der kalten Jahreszeit vor Herausforderungen. Radsport-Trainer und -Experte Michael Wiedersich erklärt, worauf es ankommt, um auch im Herbst und Winter den Spaß am Zweiradfahren zu behalten.

Nach der Kälte kommt wärmeres Wetter in die Region

Die Berliner Feuerwehr warnt zudem derzeit davor, Eisflächen zu betreten. Dennoch brachen am Montag auf dem Schifffahrtskanal in Neukölln ein Kind und auf der Dahme ein junger Mann durchs noch zu dünne Eis. Beide konnten gerettet werden.

Auch in den kommenden Nächten wird nochmal strenger Frost erwartet: Zwischen minus 9 und minus 14, über Schnee um minus 17 Grad. Erst ab Mittwoch kommt die wärmere Luft aus Westeuropa auch in Berlin und Brandenburg an und bringt tagsüber Werte um die fünf Grad mit. Vor allem in der Uckermark halten sich die Nebelfelder am Mittwoch anfangs zäh. Wegen überfrierender Nässe kann es glatt werden.