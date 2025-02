Kleinerer Bundestag ab dem 23. Februar

Am 23. Februar findet die erste Bundestagswahl nach der Wahlrechtsreform der Ampel-Regierung statt. Diese Reform begrenzt die Anzahl der Sitze im Parlament auf 630. Nach der vergangenen Wahl im Jahr 2021 gab es 736 Bundestagsabgeordnete. Durch die Reform gewinnt die Zweitstimme gegenüber der Erststimme an Gewicht: So kann es vorkommen, dass ein Direktkandidat, der einen Wahlkreis gewinnt, unter Umständen nicht in den Bundestag einzieht.