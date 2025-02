Nach Kabelbrand läuft Zugverkehr in Berlin wieder normal

Der Verkehr im Regional- und Fernverkehr der Bahn in Richtung Polen läuft wieder normal. Die Schäden nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Kabelschacht in Berlin sind repariert.

Mit Betriebsbeginn am Samstagmorgen sei der Regelbetrieb wieder aufgenommen worden, sagte eine Bahnsprecherin. Die Schäden wurden demnach am Freitagabend behoben. Lediglich ein Gleis bleibe für Aufräumarbeiten noch gesperrt. Das habe auf den Verkehr jedoch keinen Einfluss.