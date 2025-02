Ab Mitte dieser Woche wird es voraussichtlich schneien in Berlin und Brandenburg. Aus Westeuropa nähert sich laut ARD-Wetterexperte Torsten Walter ein "eierndes Tiefdruckgebiet" aus Frankreich und Belgien. Dabei handele es sich um eine recht komplexe Wetterlage, deren Intensität und zeitlicher Verlauf nur schwer vorauszusagen sei. "Der Schlingerkurs ist unberechenbar", so der Experte.

Am Abend und in der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen voraussichtlich und der Schneefall zieht laut Experte über die komplette Region hinweg Richtung Oder und Neiße. Einzig im Süden Brandenburgs im Elbe-Elsterkreis und in der Niederlausitz könnte es sein, dass statt Schnee Regen fällt, weil die Temperaturen dort voraussichtlich milder bleiben.

Mit einiger Sicherheit lasse sich aber sagen, dass es in der Nacht zu Donnerstag in weiten Teilen der Region schneien wird. Der Himmel werde sich am Mittwochnachmittag vor allem im Osten Brandenburgs bewölken. In der Prignitz, im Havelland und im Fläming könne dann bereits der erste Schnee fallen. Teilweise könnte es auch erstmal Schneeregen sein. "Mancherorts herrschen dann noch leichte Plusgrade und der Schnee wird nicht überall liegen bleiben", sagte Walter.

Laut Wetterexperte werden in der Region ansonsten um die fünf Zentimeter Schnee fallen – mit örtlichen Unterschieden. Am Donnerstag wird der Schnee nach derzeitigem Kenntnisstand durch leichte Plusgrade vielerorts vermatschen oder ganz wegschmelzen. Dennoch könnte es auch am Donnerstag weiter schneien, so Walter. Am Freitag nehme die Neigung zu Schneeschauern dann ab. Es sei zu erwarten, dass sich auch mal die Sonne zeigt.

Eine neue Wetterlage zeichnet sich bereits am Wochenende ab: Nach derzeitigen Vorhersagen nähert sich dann aus Skandinavien ein Hochdruckgebiet. "Das könne zu etwas mehr Sonne und in klaren Nächten zu strengem Frost führen", so Walter. Die Temperaturen könnten mancherorts nachts auf bis zu minus 12 Grad sinken.