Berlin und Brandenburg - Winterwetter führt zu Unfällen und Verkehrseinschränkungen

Fr 14.02.25 | 08:44 Uhr

Bild: dpa/S.Gollnow

Einige Zentimeter Neuschnee haben in der Nacht auf Freitag zu glatten Straßen geführt. In Berlin und Brandenburg gab es zahlreiche Unfälle, dadurch kam es zu Sperrungen auf mehreren Autobahnen.

Sperrungen auf dem südlichen Berliner Ring, der A11 und der A13

zahlreiche Unfälle in Berlin und Brandenburg wegen glatter Straßen

auch am Freitag noch leichte Schneefälle erwartet

Der Wintereinbruch in Berlin und Brandenburg sorgt am Freitagmorgen für Einschränkungen im Verkehr. Nach zwei Unfällen ist derzeit der südliche Berliner Ring in Richtung Dreieck Werder auf Höhe Ludwigsfelde gesperrt. Darüber hinaus sind die A11 in Richtung Berlin zwischen Pfingstberg und Joachimsthal sowie die A13, ebenfalls in Richtung Berlin, in Höhe der Raststätte am Kahlberg gesperrt.

Zahlreiche Unfälle auf den Straßen

In Brandenburg kam es in der Nacht zu Freitag landesweit zu 319 Unfällen. Bis zum frühen Morgen waren aber nur wenige Verletzte bestätigt, meist blieb es bei Blechschäden, wie die Polizei mitteilte. Auch in Berlin kam es zu zahlreichen Unfällen. Insgesamt wurden bis Freitagmorgen um 7 Uhr 121 Unfälle im Stadtgebiet gemeldet, wie die Polizei dem rbb sagte. Die Berliner Feuerwehr meldete 25 Einsätze bei Verkehrsunfällen in der Nacht. Mehrmals seien Fahrzeuge ins Gleisbett der Straßenbahn gerutscht. Auch auf der Stadtautobahn kam es zu Unfällen. Zwei Personen wurden laut Feuerwehr bei Unfällen in Berlin schwer verletzt. Sie werden in Krankenhäusern behandelt: In Moabit kippte ein Schneeräumfahrzeug aus ungeklärten auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig befreien. Bei einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Auto in der Straße Freiheit in Berlin-Spandau wurde der zweite Mensch verletzt. Die Feuerwehr musste eine beschädigte Straßenlaterne mit einer Drehleiter sichern.

In der Nacht zu Freitag sind in der Region mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Der Schnee könnte auch liegenbleiben. Denn die Temperaturen erreichen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Laufe des Freitags nicht mehr als null bis zwei Grad. Am Vormittag könnte regional - vor allem im Süden Brandenburgs - noch etwas Schnee fallen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 14.02.2025, 08:22 Uhr