Festgelegt werden sie von der Kultusministerkonferenz. Keine Winterferien gibt es beispielsweise in NRW, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein. In Rheinland-Pfalz finden Winterferien nur in ausgewählten Jahren statt.

Die klassischen Winterferien stammen noch aus DDR-Zeiten. Sie wurden dann nach der Wende auch von den sogenannten alten Bundesländern übernommen. In Berlin wurden sie unter Protest 1977 wieder eingeführt. Da, wo es sie gibt, liegen sie in der Regel zwischen Ende Januar und Anfang März.

Die Winterferien haben begonnen – für viele bedeutet das: ab in die Berge. Doch warum so weit fahren, wenn winterlicher Urlaubsspaß direkt vor der Haustür wartet? Ein Blick auf Wintererlebnisse in Brandenburg.

Der Zweck ist je nach Bundesland unterschiedlich. So orientieren sie sich in vielen Bundesländern an der Karnevalszeit und werden dort auch als Karnevalsferien, Fastnachtsferien oder Faschingsferien bezeichnet. In Bayern heißen sie offiziell Frühlingsferien.

Andere Bundesländer nutzen die Winterferien, um die beiden Schulhalbjahre durch eine kurze Pause zu trennen. Das ist beispielsweise in Hamburg der Fall. Dort werden die Winterferien als Halbjahrespause bezeichnet und dauern in der Regel nur einen Tag. In anderen Bundesländern ist auch der Begriff Zeugnisferien für die Winterferien üblich.