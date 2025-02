RE2, RE7, RB21 und RB23 - Berliner Regionalverkehr nach Brand eingeschränkt

Mi 12.02.25 | 08:26 Uhr

Bild: dpa

Mehrere Regionalzuglinien werden derzeit umgeleitet oder es entfallen Halte auf der Strecke. Grund dafür ist ein Brand in einem Kabelschacht in der Wuhlheide in Berlin-Köpenick. Auch auf anderen Strecken gibt es Einschränkungen.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes an einem brennenden Kabelschacht in Wuhlheide kommt es im Berliner Regionalverkehr aktuell zu Einschränkungen. Betroffen sind die Regionalbahn-Linien RE2, RE7, RB21 und RB23, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Mittwochmorgen mitteilte.

S-Bahnen von weiterer Störung betroffen

Der RE2 werde demnach derzeit über Berlin Jungfernheide, Berlin Gesundbrunnen und Berlin-Lichtenberg umgeleitet, teilte die Deutsche Bahn auf X mit. Alle anderen Stadtbahnhalte entfallen. Züge der RB21 werden laut Bahn über Berlin-Charlottenburg umgeleitet. Sie beginnen und enden am Zoologischen Garten, hieß es weiter. Züge der RB23 würden bis auf Weiteres am Berlin Ostbahnhof beginnen und enden. Der Feuerwehreinsatz ist nach Informationen der Bundespolizei mittlerweile beendet. Auch auf der Ringbahnlinie S42 sowie auf den Linien S8 und S85 komme es derzeit zu Verspätungen und Ausfällen, wie die VIZ weiter mitteilte. Grund hierfür sei die Reparatur an einem Signal in Gesundbrunnen.

Derzeit ist auch der Zugverkehr nach Frankfurt (Oder) eingeschränkt. Wegen Vandalismusschäden auf der Strecke fahren die Züge erst ab Berlin Gesundbrunnen los, die Halte am Berliner Hauptbahnhof, Ostkreuz und Ostbahnhof entfallen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Von den Einschränkungen ist auch der RE1 betroffen.