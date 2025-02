Brandenburger Tor wird am Montgabend in Ukraine-Farben leuchten

Am Brandenburger Tor findet am Montagabend dann auch eine Kundgebung statt. Wegner und Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) werden dabei Reden halten.

Zum dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine soll das Brandenburger Tor am Montag in den Nationalfarben des Landes blau und gelb leuchten. "Heute setzen wir erneut gemeinsam ein Zeichen", erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) dazu: "Unser Engagement und unsere Solidarität ist ungebrochen. Europa steht zusammen. Berlin steht zusammen."

Derzeit halten sich laut Bundesinnenministerium knapp 70.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Berlin auf – zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. In Brandenburg waren es demnach etwa 31.000, was einem Rückgang von 2,4 Prozent entspricht. Fast 60 Prozent der ukrainischen Geflüchteten sind den Angaben zufolge Frauen. Vor Kriegsbeginn lebten laut Daten des Bundesamtes für Statistik etwa 25.000 Ukrainer in Berlin und Brandenburg.

Am 24. Februar 2022 gab Russlands Staatschef Wladimir Putin seinen Truppen im Morgengrauen den Befehl zum Einmarsch in das Nachbarland. Seitdem herrscht Krieg und die Ukraine sieht sich in ihrer Existenz bedroht. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber Schätzungen zur Zahl der Toten in dem Krieg gehen in die Zehntausende und womöglich sogar Hunderttausende.