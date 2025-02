Weitwinkelobjektiv Berlin Mittwoch, 26.02.2025 | 10:53 Uhr

Und wann wird das Brandenburger Tor in welcher Farbe angestrahlt zum Gedenken an die zig-tausend unschuldigen (!) palästinensichen Opfer in Gaza oder im Libanon?

Ich meine ausdrücklich nicht ein Gedenken an die getöteten Hamas- oder Hisbollah-Terroristen, sondern an die Menschen, die einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren als israelische Raketen in Wohnhäusern einschlugen, als Pager und Walkie-Talkies explodierten ...