Weil sie einen 57-Jährigen über eine Dating-App in eine Falle gelockt, ausgeraubt und schließlich verletzt in den Landwehrkanal gestoßen haben, hat das Berliner Landgericht vier junge Männer zu Haftstrafen verurteilt.

Der 57-Jährige hatte sich laut Ermittlungen am 29. August 2024 über eine Dating-Plattform gegen Mitternacht zu einem Treffen am U-Bahnhof Jungfernheide in Berlin-Charlottenburg verabredet. Ein 20 Jahre alter Angeklagter habe ihn in Empfang genommen und auf einem dunklen Weg zum Landwehrkanal geführt, heißt es in der Anklage. Dort seien die Mittäter aus der Dunkelheit getreten und hätten das Opfer attackiert.

Einer der Angeklagten habe das Opfer schließlich in den Landwehrkanal gestoßen. "Die anderen bekamen es mit, geholfen hat ihm keiner", sagte der Vorsitzende Richter. Das Opfer habe um sein Leben gefürchtet. Nur mit Mühe habe der Mann eine Leiter erreichen und sich retten können. Er habe unter anderem eine Fraktur im Gesicht, eine Rippenfraktur und Hämatome erlitten.

Im Prozess hatten sich die jungen Männer weitgehend geständig gezeigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.