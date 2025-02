Nach dem Brand in einem Kabelschacht dauern die Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr in Berlin voraussichtlich noch bis in die frühen Morgenstunden am Samstag an. Zum Betriebsbeginn soll der Zugverkehr wieder ohne Beeinträchtigungen rollen, das teilte die Deutsche Bahn mit. Es werde unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung gearbeitet.