Fünf Bronzeskulpturen und eine Glocke in Berlin gestohlen

Do 27.02.25 | 16:28 Uhr

Aus Berliner Grünanlagen sind in den vergangenen Monaten mehrere Bronzeskulpturen gestohlen worden. Nun bitten die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe.

In den vergangenen vier Monaten sind in Berlin mehrere Bronzeskulpturen aus dem öffentlichen Raum, zumeist auf Friedhöfen, gestohlen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bezirksübergreifend seit Ende November insgesamt fünf Skulpturen und eine Kirchenglocke entwendet.