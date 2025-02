Die Hälfte der Rauschmittel in Berlin enthält Beimischungen

So 16.02.25 | 12:35 Uhr

Drogen in Berlin enthalten häufig unerwartete Beimischungen, darunter auch potenziell gefährliche Substanzen. Das hat eine Untersuchung von Proben aus dem Berliner Drogen-Check-Angebot ergeben. Die Charité und das Institut für Suchtforschung in Frankfurt am Main haben das Projekt 30 Wochen lang wissenschaftlich begleitete, wie die Berliner Gesundheitsverwaltung mitteilte.

Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit sieht eine positive Wirkung des Drug-Checking-Projekts. Es habe gezeigt, dass Gesundheitsrisiken reduziert werden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Sonntag. Außerdem habe die Analyse von Drogenproben, verbunden mit einer Beratung, Auswirkungen auf das Konsumverhalten gehabt und Drogenkonsumenten an Hilfsangebote herangeführt.