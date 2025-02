rbb|24: Frau Tanrıverdi, am 31. Januar wurde das sogenannte Gewalthilfegesetz im Bundestag beschlossen, am 14.02. nahm es die letzte Hürde und passierte den Bundesrat. Können Sie uns bitte erklären, was dieses Gesetz ermöglicht?

Müşerref Tanrıverdi: Das Gewalthilfegesetz ist ein Meilenstein, auch wenn wir uns an einigen Stellen mehr gewünscht hätten. Das Gesetz steht für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Es formuliert erstmals einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für betroffene Frauen und ihre Kinder. Diese sollen künftig kostenfreien und niedrigschwelligen Zugang zu Schutz- und Beratungseinrichtungen erhalten.

Die Bundesländer sind nun verpflichtet, das Hilfesystem bedarfsgerecht auszubauen. Verbindliche Mindeststandards regeln dabei wichtige Aspekte wie etwa Personalausstattung und räumliche Anforderungen der Einrichtungen. Darüber hinaus stärkt das Gesetz die Präventionsarbeit durch gezielte Täterarbeit und Öffentlichkeitskampagnen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die systematische Vernetzung zwischen den Hilfssystemen.