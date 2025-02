Tödlicher Verkehrsunfall mit Tram in Friedrichshain

Do 20.02.25 | 06:40 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag verletzte eine Straßenbahn einen Mann in Berlin-Friedrichshain tödlich.



Wie die Leitstelle der Polizei dem rbb mitgeteilt hat, ist ein "älterer Mann" beim Versuch, die Landsberger Allee an der Ecke Conrad-Blenkle-Straße zu überqueren, von der Tram erfasst worden. Dabei sei er ums Leben gekommen. Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben demnach erfolglos. Die genaueren Hintergründe sind noch unklar.

Der Mann war laut Polizei als vermisst gemeldet.