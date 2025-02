Do 27.02.25 | 17:38 Uhr

Ein Jugendlicher und mehrere junge Erwachsene sind in einem Jugendclub in Berlin-Friedrichshain von einer Gruppe angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden.

Wer die Angreifer waren, stehe noch nicht fest, teilte die Polizei am Donnerstag zu dem Vorfall vom vergangenen Samstag mit. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es nicht. Der Club liegt in der Liebigstraße in direkter Nachbarschaft von ehemals besetzten Häusern der linksextremen Szene.