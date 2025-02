Bahnfahrender Verwunderter, des Lesens und Verstehens mächtig Freitag, 07.02.2025 | 19:11 Uhr

Ich bin verwundert, dass man sich darüber erregt, dass man a) sich erregt, dass gebaut wird und b)darüber, dass man das Gelesene nicht verstanden hat.

Natürlich will man mitteilen, dass man in der nächsten Woche nach Paris will, wen sollte das interessieren, zumal sich die Beeinflussung des Bahnverkehrs sich in Gänze auf den Regionalverkehr fokussiert. Es sei denn, der Verwunderte will mit einem RE nach Paris fahren.