In Berlin-Kreuzberg ist ein 24-Jähriger festgenommen worden, der seine Mutter bedroht hatte, nachdem er in ihre Wohnung eingebrochen war. Die Polizei teilte mit, am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr wegen einem Fall von häuslicher Gewalt alarmiert worden zu sein. Der Mann habe beim Eintreffen der Beamten eine Glasflasche in der Hand gehalten und diese auch nach Aufforderung nicht abgelegt.

Der Mann habe sich auch körperlich gegen eine Festnahme gewehrt, hieß es. Ein Polizist habe Tritte gegen Gesicht und Körper abbekommen, ein zweiter sei von dem Mann in den Arm gebissen worden. Beide hätte ihren Dienst beenden müssen. Schließlich setzten die Beamten eine Elektroschockpistole (auch bekannt als Taser) gegen den Mann ein.

Warum der 24-Jährige in die Wohnung seiner Mutter eingebrochen war und ob diese ebenfalls erlitten hatte, blieb zunächst unklar. Der Mann wurde zur Blutentnahme mitgenommen. Am Samstag soll ein Richter über die Unterbringung in einer Klinik entscheiden.